Dazn, l'Ad. Azzi: "Partnership con Sky importante per la nostra crescita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accordo totale tra Dazn e Sky. Le due piattaforme hanno infatti siglato un accordo che prevede l’arrivo dell’app della piattaforma OTT su Sky a partire dal prossimo 8 agosto. Questo il commento di Stefano Azzi, CEO DAZN Italia in merito: "La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business. All’interno del piano di sviluppo a lungo termine che stiamo implementando si inserisce quindi anche l’accordo commerciale con SKY che annunciamo oggi”.

“Si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023 con l’obiettivo di offrire contenuti sportivi live e on demand ad un numero sempre crescente di tifosi ed aumentare così la visibilità delle competizioni che trasmettiamo. Una partnership in linea con la strategia di distribuzione implementata anche a livello europeo, come in Germania dove Sky è già nostro partner”