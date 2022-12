Mondiali 2022 | L'Inghilterra cala il tris sul Senegal: ora la Francia

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto facile per l'Inghilterra di Southgate che cala il tris sul Senegal e si qualifica ai quarti dove l'aspetta la Francia di Giroud e Mbappé. Tutto facile per gli inglesi che sbloccano il risultato con la rete di Henderson e raddoppiano con il gol di Kane. Nella ripresa Saka fissa il risultato sul 3-0 finale. Inghilterra e Francia si sfideranno per la prima volta in una fase ad eliminazione diretta dei Mondiali.