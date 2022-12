Mondiali Argentina | Dov'è finito Dybala? Scaloni lo dimentica

TUTTOmercatoWEB.com

Non è un buon periodo quello per Paulo Dybala. Nemmeno per l'ottavo di finale di Argentina - Australia il giocatore della Roma è riuscito a trovare spazio. Infatti, quella di oggi si tratta della quarta partita di fila in cui l'attaccante argentino è rimasto fermo a zero minuti in questi Mondiali in Qatar. Il ct Scaloni gli ha preferito ancora una volta i suoi compagni inserendo Montiel per Molina e Palacios per Mac Allister. Per ora sembrerebbe che la Joya non sia la priorità del commissario tecnico che ha definito la sua esclusione come "decisione tecnica". Chissà se anche per i quarti di finale la musica sarà la stessa. Così, ancora una volta, Dybala resta in panchina a guardare i suoi compagni.