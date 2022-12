Mondiali Portogallo | Ronaldo in panchina ma è lui il centro del mondo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago

Era dal 2008, quindi più di dieci anni fa, che Cristiano Ronaldo non rimaneva in panchina in una gara del Portogallo. Nella sfida contro la Svizzera il ct Fernando Santos ha deciso di schierare al suo posto Gonçalo Ramos. A inizio gara però l'attenzione era su CR7, tutti i fotografi presenti allo stadio hanno infatti rivolto la loro attenzione verso l'attaccante mentre cantava l'inno in panchina. Le immagini, postate sui social, sono un altro tassello storico di questi Mondiali in Qatar.