Morte Mihajlovic, la Stella Rossa ricorda Sinisa con una maglia speciale - FOTO

Sinisa Mihajlovic resterà per sempre impresso tra i quadri di calcio e nel cuore delle persone. Un grande calciatore, un guerriero, un amico speciale e un uomo straordinario oltre che un esempio per l'umanità. Per questo, oggi alle 16 è in programma la sfida tra Stella Rossa e Vojvodina in memoria dell'ex Lazio, squadre che hanno segnato profondamente la sua carriera calcistica. Per questo, la Stella Rossa tramite il proprio account Instagram ha reso nota un'iniziativa commovente in ricordo di Sinisa: "La Stella Rossa ha deciso di preparare una maglia speciale con i motivi del leggendario calciatore per il match dedicato a Sinisa Mihajlovic", si legge. E ancora: "Vieni alla partita e scopri le nuove maglie in omaggio al grande Miha! I giocatori del Crvena zvezda indosseranno una maglia una tantum dedicata a Sinisa Mihajlovic. Vieni a tifare per la squadra contro il Vojvodina e dimostra il tuo amore per il nostro Miha", ha concluso. Qui sotto i motivi della maglia dedicata all'ex Lazio: dallo stemma con la sua figura ai dettagli più iconici. Scorri l'articolo.