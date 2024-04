Italia, Spalletti svela: "Voglio riportare quattro 10 mondiali! Per l'Europeo..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista del ct della Nazionale Luciano Spalletti ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Uno dei grandi temi che ha affrontato è stato ovviamente il percorso dell'Italia e il lavoro che svolgerà verso l'Europeo in Germania. "Mi sentirò allenatore della Nazionale soltanto quando avrò portato l’Italia avanti nell’Europeo", ha esordito l'ex Napoli parlando del suo nuovo incarico. Per lui la maglia della Nazionale è qualcosa di speciale, per cui bisogna lavorare duramente e tenere un comportamento adeguato. "Meglio un giocatore un po’ meno qualitativo, ma moralmente integro", ha spiegato.

Poi ha fatto il punto sul ritiro di Coverciano che inizierà a fine maggio, svelando chi vorrebbe portare per sostenere la squadra: "Quattro 10 mondiali, Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni. Ne ho già parlato con Gravina". Secondo lui la presenza di questi ex calciatori spingerebbe i ragazzi della Nazionale a elevare la loro prestazione in campo. "Presto partirà l’invito ufficiale della Federazione". Come non dimenticare Gianluigi Buffon, che secondo Spalletti da dirigente sarà all'altezza del grande campione che è stato in passato. La chiosa, infine, Spalletti l'ha concessa sull'Europeo e sulle speranze di tutti gli italiani: "La fiducia deve corrispondere all’amore che si prova per la Nazionale. Più la si ama e più fiducia si ha". Secondo il ct la squadra non deve temere nessuno durante la competizione: "Siamo il mezzo per raggiungere la piena felicità", ha concluso.