Napoli, Spalletti: “Lazio? Non ho timore di giocare le gare”

Dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca i ragazzi di Spalletti dovranno riprendersi in fretta in vista del prossimo impegno contro la Lazio, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. L'allenatore dei partenopei ha recuperato Demme guarito dal Covid ma dovrà fare i conti con le assenze di Osimhen e Anguissa infortunati e di Zanoli e Politano ancora positivi, resta il punto interrogativo per Insigne che non è partito per Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico. In merito si è espresso in conferenza stampa: “Preoccupato per la Lazio? Non ho timore di giocare le gare. Spero di recuperare qualche giocatore, ci sono già delle cose positive".

