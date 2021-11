FORMELLO - Lazio, Immobile arruolabile. Pedro ok, Basic spera

FORMELLO - Sarri parte per la Russia con il dubbio Immobile: convocato, sì, ma dall’inizio o a gara in corso? Ciro ha confermato i segnali positivi durante la rifinitura, in gruppo dal principio alla fine della seduta. Coi compagni si è rivisto anche Pedro, fermo negli ultimi due giorni a causa del mal di schiena. Lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina e dare un’altra chance da titolare a Zaccagni. Moro ha rimediato un trauma al ginocchio destro stamattina, è a rischio convocazione. Davanti gli occhi sono tutti puntati sulle condizioni di Immobile, al rientro dall’infortunio al polpaccio. Sta meglio, il clima e il campo possono incidere nella scelta per domani, il suo impiego può determinare il futuro nella competizione. Non può avere 90 minuti nelle gambe. In caso di panchina potrebbe toccare a Muriqi guidare il tridente.

ROTAZIONI. Qualche cambio di formazione ci sarà pure a centrocampo. Leiva e Basic chiedono spazio, a Marsiglia erano stati scelti nel blocco iniziale con Luis Alberto, chissà se Sarri si riaffiderà allo stesso terzetto visto al Velodrome. Milinkovic ha saltato una sgambata a inizio settimana, potrebbe tirare il fiato in vista di Napoli, almeno nel primo tempo. Dietro verso la conferma la linea con Luiz Felipe e Acerbi in mezzo, Lazzari e Hysaj sulle fasce. Marusic è ancora in Serbia (positivo al Covid). Tra i pali ritornerà Strakosha, finora sempre titolare in Europa League.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Romero, Pedro, Muriqi. All.: Sarri.