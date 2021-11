Galatasaray - Marsiglia, Terim: “Domani sarà tosta. E su Lokomotiv-Lazio…”

Il Galatasaray di Terim affronterà domani il Marsiglia, contemporaneamente alla gara tra Lokomotiv Mosca e Lazio. I turchi sono attualmente primi nel girone E di Europa League con tre punti di vantaggio sulla Lazio, quella di domani sarà per loro una gara importante ai fini della qualificazione. In conferenza stampa per la presentazione del match l’allenatore dei giallorossi, come riportato da FotoMac, ha così commentato la situazione del girone: “Domani dobbiamo prendere il controllo. Il Marsiglia è una squadra molto tosta, sarà dura. Dobbiamo stare attenti. Perché il senso della vittoria è un'altra grande cosa ovviamente, ma se si pareggia e se la Lokomotiv batte la Lazio in Russia, si riparte. C'è una grande catena di possibilità. Così come potremmo non essere in grado di partire da qui, potremmo essere secondi. Se partiamo per primi da questo girone, saltiamo gli avversari molto importanti e giochiamo direttamente negli ultimi 16 turni. Vogliamo applicare i nostri pensieri per gennaio e uscire con uno stile diverso in quel momento”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Europa League, Sobolev gela il Napoli: a Mosca è 2-1 per lo Spartak

Lokomotiv - Lazio, probabili formazioni: altra chance per Zaccagni, dubbio Immobile