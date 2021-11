Europa League, Sobolev gela il Napoli: a Mosca è 2-1 per lo Spartak

Serata gelida per il Napoli. Cade la neve a Mosca, come le certezze dei partenopei. La doppietta di Sobolev (il primo gol al 3', il raddoppio al 28') ha permesso ai russi di guadagnare la vetta del Gruppo C, insieme ai napoletani che dovranno giocarsi il passaggio del turno nell'ultima gara contro il Leicester. Nella seconda frazione di gioco la squadra di Spalletti ha provato a ribaltare il risultato, ma il solo gol di Elmas al 64' non è bastato. Poco prima gli azzurri avevano realizzato una rete, ma il Var ha negato la gioia a Di Lorenzo perché in fuorigioco sul tocco di Petagna. Continua il momento no del Napoli che domenica sera affronterà in campionato la Lazio di Sarri.