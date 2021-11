Lokomotiv - Lazio, probabili formazioni: altra chance per Zaccagni, dubbio Immobile

Vietato sbagliare per la Lazio che contro la Lokomotiv Mosca in Europa League si gioca una buona fetta di qualificazione. Maurizio Sarri manderà in campo la migliore formazione possibile al netto delle assenze e degli acciacchi. Non ci sarà Marusic, ancora in Serbia causa Covid, mentre Raul Moro rischia di non essere convocato per un colpo subìto al ginocchio. Immobile ci sarà, il tecnico deve decidere se schierarlo dal primo minuto o meno. Pronto eventualmente Muriqi al suo posto, mentre Pedro lascerà inizialmente spazio a Zaccagni per un problema alla schiena. A centrocampo potrebbe rivedersi lo stesso terzetto di Marsiglia, con Basic e Leiva al posto di Milinkovic e Cataldi. Tra i pali torna Strakosha. Di seguito le probabili formazioni.

Europa League - Giornata 5

Giovedì 25 novembre, ore 18:45

RZD Arena di Mosca

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich. Allenatore: Gidsol

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Romero, Pedro, Muriqi. All.: Sarri.

ARBITRO: Artur Dias (POR)

ASSISTENTI: Rui Tavares (POR) – Paulo Soares (POR)

QUARTO UOMO: Hugo Miguel (POR)

V.A.R.: João Pinheiro (POR)

A.V.A.R.: Tiago Martins (POR)