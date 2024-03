Nazionali | Ancora una sconfitta per l'Albania di Hysaj: ko di misura contro la Svezia

TUTTOmercatoWEB.com

Seconda sconfitta consecutiva per l'Albania che dopo il netto 3-0 subito per mano del Cile cade anche contro la Svezia a cui basta una rete di Nilsson nella ripresa per portare a casa la vittoria. Presente anche Hysaj che ha iniziato la sfida in panchina per poi subentrare al 75' al posto di Balliu. Buoni venti minuti per il calciatore della Lazio che ora tornerà a Formello per riunirsi alla squadra in vista della ripresa del campionato fissata per sabato 30 marzo quando è in programma la gara contro la Juventus.