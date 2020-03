Nuovi guai per Ronaldinho: arrestato insieme al fratello in Paraguay

Ronaldinho, 39 anni, ex attaccante di Psg, Barcellona e Milan è stato arrestato mentre si trovava in Paraguay. Lo stato di fermo riguarda anche il fratello Roderto de Assis, da sempre al fianco del Dentuco con il ruolo di manager. L'accusa è di possesso di passaporti falsi: secondo quanto riportato dalle autorità paraguaiane, Ronaldinho è stato arrestato mentre si trovava al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion. Sarebbe stato invitato da Nelson Belotti nel Paese, proprietario di un casinò. Il brasiliano era stato accolto all'aeroporto da star. Ad Asuncion avrebbe dovuto anche presentare il suo libro "Genius of Life" e partecipare ad altre iniziative, la maggior parte a scopo benefico. Tutto cancellato per l'intervento degli agenti paraguaiani. Non era un segreto che Ronaldinho avesse problemi con il proprio passaporto. Nel 2018 gli era stato sottratto per reati ambientali nei pressi della città di Porto Alegre. Un problema che, secondo diversi media del Paraguay, avrebbe eluso ricorrendo a passaporti falsi.

