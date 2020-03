Serie A, le partite a porte chiuse della Lazio: il programma

Il dpcm di stasera fissa un riferimento sul campionato di Serie A. Fino al 3 aprile le partite verranno giocate a porte chiuse, poi ci sarà una nuova valutazione della situazione da parte del governo. Al momento, la linea del Consiglio di Lega è quella decisa lunedì e accettata formalmente da 18 società su 20 (con Napoli e Inter comunque allineati alla maggioranza): recupero delle partite rinviate nella 26esima giornata il prossimo weekend e slittamento del calendario di una settimana. Con questo scenario le giornate a porte chiuse saranno sicuramente 3, i recuperi della 26esima, la 27esima e la 28esima. Per quanto riguarda la Lazio, avendo già giocato contro il Bologna sabato scorso, saranno due le partite senza pubblico: a Bergamo contro l'Atalanta e contro la Fiorentina all'Olimpico. Di seguito il programma in attesa dell'ufficialità di date e orari, considerando che per Atalanta - Lazio era già filtrata dal Consiglio di Lega di lunedì l'idea di giocarla domenica 15 marzo alle ore 15:

Atalanta - Lazio (a porte chiuse), domenica 15 marzo ore 15 (probabile);

Lazio - Fiorentina (a porte chiuse), 21 o 22 marzo.

