Orsi: "La Lazio rischia di cadere in una voragine. Immobile? Sa come..."

“Se ci sarà un contraccolpo dopo l’eliminazione dalla Champions? Spero di no, anche perché passare il turno sarebbe stata un’autentica impresa per una squadra che, comunque, ha onorato la coppa tenendo aperta la qualificazione fino alla fine del primo tempo della partita di ritorno”. È il breve commento di Nando Orsi sulla sfida di Champions League della Lazio contro il Bayern Monaco. I biancocelesti ora dovranno concentrarsi sul campionato e evitare che la delusione possa prendere il sopravvento, lunedì all’Olimpico avranno una chance di risalire la classifica affrontando l’Udinese.

L’ex portiere, nel corso della sua intervista a Il Messaggero Veneto si è soffermato proprio su questo: “Ora la Lazio ha un calendario apparentemente favorevole che deve sfruttare, altrimenti rischia di cadere in una voragine, sprofondando in una crisi profonda. Ha dei problemi legati soprattutto ai gol che non arrivano dai suoi centrocampisti e attaccanti esterni. Stanno mancando le reti di Luis Alberto e di Zaccagni, che lo scorso anno viaggiavano su altre cifre”.

Walace e Guendouzi sono squalificati e, insieme a altri, assisteranno al match dalla tribuna. Alla domanda se mancherà più il francese alla Lazio o il brasiliano all’Udinese, l’ex ha risposto così: “Sicuramente Guendouzi, che è l’anima di questa Lazio, un giocatore di spessore europeo, seppur con caratteristiche differenti da Milinkovic Savic di cui ha preso il posto, giusto per ricordare un altro talento che aveva portato in dote i suoi gol l’anno scorso. Per quanto riguarda Walace, invece, non mi pare che stia giocando un grande campionato. Quest’anno non sta facendo benissimo, anche se è un’assenza che potrebbe essere importante a livello di esperienza. Tra i due, è più Guendouzi che determina la partita”.

Infine, un commento sul momento delicato che sta attraversando Immobile: “Non segnare per l’attaccante è sempre un grande problema e in generale Immobile non sta facendo un grandissimo campionato, ma se non fa gol sa comunque come rendere complicata la partita all’avversario. E comunque ha fatto più di duecento gol in serie A”.

