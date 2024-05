Calciomercato | Nani saluta la Turchia: svolta nel futuro dell'ex Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Si conclude dopo dieci mesi l'avventura all'Adana Demirspor di Nani, laterale offensivo portoghese che per tanti anni ha vestito la maglia del Manchester United e in Italia s'è messo in luce sia con la Lazio che col Venezia. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club turco ha reso noto che il suo contratto è stato risolto: "Ci siamo separati di comune accordo dal nostro calciatore professionista Luis Nani. Ringraziamo Nani per i suoi servizi al nostro club e gli auguriamo successo nella sua futura carriera". Classe '86, Nani in questa stagione ha realizzato quattro reti in ventotto presenze.