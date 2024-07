Palmeiras, Felipe Anderson: "Vi spiego la scelta del numero"

TUTTOmercatoWEB.com

Felipe Anderson è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Palmeiras, rivelando anche il suo numero di maglia. Ai microfoni di TV Palmeiras, ha poi dichiarato: “È stato molto bello, mi è piaciuta molto la scelta, è un numero che mi piace molto e sono felice. A prescindere dal numero, l'importante è andare a vincere le partite insieme e fare grandi cose”.

“Noi attaccanti siamo molto affezionati a questi numeri. Chiunque giochi davanti sa che il 9 è un numero molto speciale, anche perché qui ci sono stati grandi giocatori che lo hanno indossato, quindi è un numero speciale. È la prima volta che lo indosso e sono molto felice".

“Oggi è una grande gioia perché si avvicina il momento in cui potrò giocare. È una grande emozione poter scendere in campo, ci siamo già allenati qui, ma scendere in campo sapendo che si sta avvicinando. Vorrei ringraziare i tifosi per l'affetto e il sostegno che mi hanno dimostrato fin dal primo giorno in cui abbiamo concluso l'accordo. Tutti mi hanno sempre sostenuto, mandandomi messaggi positivi. Si tratta di lavorare duramente, molto duramente, per portare gioia ai tifosi. Ho seguito le partite. I tifosi giocano insieme alla squadra. Non vedo l'ora di farne parte".

