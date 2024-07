Felipe Anderson, accoglienza da star al Palmeiras! E i tifosi gli danno la 9 - VIDEO

Felipe Anderson è stato presentato ai tifosi del Palmeiras. Nella notte italiana, il calciatore ha ricevuto l'applauso del suo nuovo stadio prima del match vinto dal suo nuovo club per 3-1 contro l'L'Atlético Clube Goianiense. L'ex Lazio ha ricevuto l'applauso dei tifosi che nei giorni scorsi avevano partecipato a un contest per scegliere il numero di maglia che Pipe avrebbe indossato. Quattro ipotesi tra la 9, la 19, il 93 e il 99 e alla fine a spuntarla è stato il 9. Così con la sua nuova maglia, Anderson si è preso i primi applausi dopo il ritorno in patria. Dopo un po' di allenamenti, il giocatore si unirà ai compagni in una stagione lunga che vedrà il Palmeiras lottare per tutti i massimi obiettivi.