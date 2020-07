Pancaro: "Non si deve dimenticare la Lazio pre-Covid. Inzaghi? Solo complimenti"

L'ex difensore della Lazio, da poco anche ex allenatore della Pistoiese, Giuseppe Pancaro è intervenuto a TMW Radio dicendo la sua sulla Lazio, sottolineando quanto fatto prima del lockdown: "La Lazio vista nel pre-Covid forse giocava il miglior calcio in Italia e dava la sensazione di poter vincere lo Scudetto. Purtroppo poi quella che è ripartita è un'altra squadra. Difficile se non sei dentro dire quali possano essere state le cause, sicuramente i tanti infortuni hanno avuto un peso. Rimane però negli occhi, e non bisogna dimenticarlo, quanto di buono ha fatto la Lazio prima dell'interruzione".

SU INZAGHI - "Simone sta facendo cose straordinarie, un percorso da predestinato. Pochi allenatori alla sua età riescono a fare quanto ha fatto lui, bisogna solamente fargli i complimenti".

