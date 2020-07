FORMELLO - Lazio, Inzaghi ritrova il “jolly” Correa, Luis Alberto ci prova

Non c'è tempo per fermarsi, la Lazio alle 14 in punto, dopo il rientro e il pranzo a Formello, è già in campo per proiettarsi al prossimo match contro il Cagliari. Un orario insolito ma necessario per poter riposare oggi pomeriggio. Domani infatti sarà già giorno di vigilia e di prove tattiche. Lavoro di scarico in palestra per i titolari di Torino, il resto della squadra effettua una seduta blanda incentrata su un lavoro tecnico e sul possesso palla sul campo centrale. Undici gli elementi agli ordini di Inzaghi, ma le notizie sono sicuramente positive. Oltre ai panchinari di ieri, ci sono anche Patric, che rientrerà dopo i tre turni di squalifica, Correa, Marusic e Jony.

Tre possibili recuperi importanti per il tecnico biancoceleste. L'argentino svolge la seduta con un tutore alla gamba sinistra, ma la completa per intero insieme ai compagni. Nella fase di possesso palla indossa il fratino da jolly per evitare i contrasti, dovrebbe riuscire a strappare una convocazione per la sfida col Cagliari. Marusic, dopo la seduta in gruppo di domenica, conferma i suoi progressi, anche Jony si allena senza mostrare indecisioni, era alle prese con un affaticamento che sembra già alle spalle. Regolarmente in campo anche Lukaku, ieri in tribuna dopo un richiamo disciplinare da parte di Inzaghi.

Sul campo per una corsa blanda intorno al perimetro di gioco si rivede Luis Alberto, che era alle prese con un fastidio al ginocchio e non ha forzato. Domani sarà una giornata decisiva per capire se lo spagnolo potrà tornare in campo o meno, ma ci sono buone possibilità che possa farcela. Nel corso della fase di possesso, Adekanye subisce un pestone involontario da Marusic rimanendo a terra. L'ex Liverpool però completa la seduta regolarmente seppur leggermente zoppicante. Domani la ripresa nel tardo pomeriggio.



