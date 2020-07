Lazio, Immobile nella storia: nessun biancoceleste era mai arrivato a 30 gol in stagione

Ciro Immobile supera se stesso e riscrive ancora una volta la storia della Lazio. Lo fa in una partita persa contro la Juventus che regala probabilmente in maniera definitiva lo scudetto ai bianconeri, ma dimostrando una caparbietà che non conosce confini: la rete del bomber biancoceleste è la numero 30 in campionato, un numero a cui nessun marcatore nella storia del club era mai arrivato. Il record precedente? Sempre a firma Ciro Immobile, che nella stagione 2017/2018 era arrivato a 29 gol in Serie A. E nella storia del massimo campionato italiano condivide questo traguardo con altri 4 italiani. Una consolazione che probabilmente non basta per lenire la sconfitta ma che consacra ancor di più la figura di Immobile nell'Olimpo laziale.