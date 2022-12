Pandev crea il suo calciatore perfetto: inserito un ex Lazio

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev crea il suo calciatore ideale. Intervistato dalla pagina Cronache di Spogliatoio, l'ex attaccante macedone è stato chiamato a comporre un calciatore perfetto utilizzando alcune caratteristtiche dei compagni con i quali ha giocato. Per il colpo di testa sceglie Cavani, Sneijder per la visione di gioco, la grinta di Zanetti, la leadership di Eto'o, il dribbling di Lavezzi, la velocità di Maicon, la potenza nel tiro di Higuain e il piede destro di Milito. Per quanto riguarda il piede mancino, Goran non ha dubbi: "Aleksander Kolarov. Ha giocato con me alla Lazio e aveva un sinistro niente male...". Per la simpatia scelto ancora Lavezzi, poi Cambiasso con la sua personalità e la coppia Balotelli-Arnautovic come giocolieri.