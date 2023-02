Parigini: "Fabregas? Al Fantacalcio ha preso un giocatore della Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Neanche Cesc Fabregas è riuscito a resistere al fascino del Fantacalcio che, in Italia, ha contagiato proprio tutti: dai semplici ai appassionati, ai giocatori, passando per i tifosi più o meno affezionati. Il talento spagnolo, trasferitosi in estate al Como, ha deciso di prender parte all'asta di squadra tirando su una rosa di vecchie glorie. Intervenuto in diretta Twitch, sul canale di Cronache di Spogliatoio, il compagno di squadra Vittorio Parigini ha raccontato che, per quel che riguarda l'attacco, la scelta di Fabregas è ricaduta su un giocatore della rosa di Sarri: "Se Fabregas fa il Fantacalcio? Sì, anche se non è messo bene in classifica. Ha preso tutti i suoi ex compagni di squadra, in primis Pedro della Lazio. Non gli importa di vincere, si diverte".