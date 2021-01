Parma, D'Aversa: "C'è del rammarico. Con la Lazio grandi prestazioni, mancano i risultati"

Roberto D'Aversa, a qualche minuto dal triplice fischio, ha analizzato la sconfitta dei suoi in Coppa Italia contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il tecnico ha spiegato: "A due minuti dalla fine è normale che il pensiero fosse quello di poter andare avanti nei supplementari. Grandissima prestazione dei ragazzi nonostante le tante assenze, il rammarico è di non aver portato a casa un risultato positivo. Dal punto di vista della prova non posso recriminare nulla. Quelli che non sono venuti è perché avevano dei problemi fisici, non si è deciso di tenerli a casa. In conferenza sono stato molto chiaro, nelle convocazioni non avrei potuto fare diversamente. A noi non piace perdere neanche in allenamento, ci tengo a specificare questo. Nelle tre partite che abbiamo fatto, due con la Lazio e una con il Sassuolo, recriminiamo sempre su risultati che non rispondono a prestazioni. Alla lunga questi punti possono pesare".

SCELTE DI FORMAZIONE - "Kurtic? Per assenza di difensori centrali. Ha fatto un'ottima gara, di aspetti positivi ce ne sono tanti. Dobbiamo ragionare sui due gol che abbiamo preso, si poteva far meglio. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare, continueremo a farlo. Paura nel gestire il risultato? Credo sia una questione di malizia. A Saasuolo mancavano trenta secondi e abbiamo concesso un calcio di rigore. Sono errori di gioventù, di inesperienza, bisogna dargli il tempo di crescere. Mihaila? Non credo che un giocatore possa essere pronto o meno in base all'età. Ha delle potenzialità enormi, deve migliorare dal punto di vista della struttura. È arrivato con un problema di pubalgia, ha del potenziale".

Subito dopo l'allenatore è intervenuto in conferenza stampa: “Nonostante le assenze i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Peccato non essere almeno andati ai tempi supplementari. Alcune situazioni vanno migliorate. La gara è stata interpretata in base ai giocatori disponibili. La Lazio è stata brava a venirci a prendere alti e abbiamo cambiato modo di costruire le azione in corsa. I ragazzi sono stati bravi a leggere le situazioni e ad adattarsi. Mihala? Ha fatto un'ottima gara, è stato bravo sul gol. Kurtic anche ha fatto bene da centrale. Ci sono aspetti positivi, ma anche oggi recriminiamo per il risultato. Sotto l'aspetto mentale dobbiamo ritrovarci, ma stasera posso solo fare i complimenti alla squadra “.

Lazio, Inzaghi: "Sokratis? E' un profilo che stiamo vagliando, ma..."

Lazio, la Coppa Italia è casa tua: per il decimo anno di fila ai quarti

TORNA ALLA HOMEPAGE