Lazio, Inzaghi: "Sokratis? E' un profilo che stiamo vagliando, ma..."

La Lazio passa ai quarti di finale di Coppa Italia in una gara più difficile del previsto contro il Parma grazie alla rete di Parolo e all'autogol di Colombi. Queste le parole del tecnico Inzaghi ai microfoni della Rai: al termine del match: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e creato tanto, preso due pali e approcciato bene la gara. Non sono partite scontate, anzi, poi abbiamo fatto solo un gol e nel secondo non abbiamo approcciato come nel primo. Abbiamo preso un gol rivedibile perché abbiamo commesso un errore che non avremmo dovuto commettere poi il gol di Muriqi ha chiuso la partita”.

MURIQI – “Non dimentichiamo che non ha fatto il ritiro con noi, poi ha avuto il Covid e in Nazionale si è infortunato. E’ in ritardo di condizione ma si sta allenando benissimo e sta cercando di inserirsi nel migliore dei modi, è stato sfortunato in occasione del palo ma poi ha fatto un gol da centravanti vero”.

LULIC – “E’ la nota più bella della qualificazione, il ritorno del nostro capitano. Sappiamo cosa ha passato, non mi aspettavo che entrasse così bene e ha anche salvato una rete sulla linea. Adesso deve ritrovare la condizione ma sono sicuro che ci darà una grande mano”.

RINNOVO – “Non è un problema il mio rinnovo, il problema era ritornare ai nostri ritmi e ritrovare i nostri giocatori. Nelle ultime quattro gare li abbiamo recuperati e poi dopo il derby è successo l’imprevisto di Luiz Felipe e di Luis Alberto. Mercato? Stiamo parlando con la società per capire bene i tempi di Luiz Felipe, ci stiamo guardano attorno perché in difesa abbiamo le rotazioni corte. Papastathopoulos? Sicuramente è uno di quei profili che si sta vagliando ma il mercato di gennaio non è semplice, i giocatori che giocano con continuità difficilmente vengono fatti partire, stiamo vedendo la soluzione migliore per noi”.

CORREA – “Correa può sostituire Luis Alberto, l’ho fatto anche l’anno scorso a Brescia ma il Tucu deve ritrovare la condizione migliore. È rientrato stasera da dicembre ma lo aspettiamo a braccia aperte, in questi 35 minuti ha dimostrato di stare bene”.

CHAMPIONS - “Avevamo due obiettivi: riconfermarci in Champions e centrare gli ottavi, gli ottavi li abbiamo centrati, in campionato abbiamo qualche punto di ritardo. La gara con il Bayern sarà proibitva ma sono convinto che con tutti i giocatori a disposizione ce la saremmo potuta giocare al meglio ora l’assenza di Ramos è sicuramente pesante ma ce la giocheremo".

ARBITRI - "Siamo fortunati perché ci possono essere domeniche in cui un episodio ti va male ma io ho un ottimo rapporto con gli arbitri. In questi hanni ho fatto tata Europa League e anche in Champions abbiamo trovato tutti direttori ottimi. Anche questa sera l’arbitro ha fatto una gara di grande personalità”.

Il tecnico biancoceleste è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avremmo meritato un vantaggio più largo. Come succede a volte nel calcio abbiamo preso l' 1-1, ma siamo stati bravi con Muriqi a trovare il gol che ci ha evitato i supplementari".

IL RITORNO DI LULIC - "Sono contentissimo per Senad per quello che ha passato e per come è entrato. Felice anche per Muriqi e Fares che hanno fatto bene. Purtroppo si gioca tanto in questo periodo, avremo questo doppio confronto con l'Atalanta ma ci penseremo quando sarà. Ora dobbiamo focalizzarci su quello che avremo tra neanche due giorni e mezzo".

SASSUOLO - "Mi aspetto una partita difficile, il Sassuolo sta facendo un ottimo campionato, è una squadra oganizzata e dovremo prepararla bene perché sarà un avversario tosto. L'augurio è di continuare così, cercando di non perdere giocatori. Eravamo felicissimi per la vittoria nel derby, ma il giorno dopo abbiamo avuto queste due notizie su Luiz Felipe e Luis Alberto che non ci aspettavamo. Se per Luis dovremo pazientare poco tempo, per Ramos purtroppo dovremo aspettare parecchio".

PAROLO - "Un giocatore sempre pronto per qualsiasi evenienza. E' un duttile, può fare la mezzala o il terzo quando siamo in emergenza e in questo momento lo siamo".

