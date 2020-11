Pazzini svela un retroscena su Roma - Samp del 2010: "Nella gara precedente volevo farmi ammonire..."

I laziali lo ricorderanno per sempre per quel fatidico match di campionato tra Roma e Sampdoria in cui la sua doppietta di fatto spezzò i sogni scudetto dei giallorossi. Giampaolo Pazzini ha dato il suo addio al calcio giocato e intervistato dai microfoni di Sky ha svelato un retroscena inerente proprio a quella gara: “Molti tifosi me lo ricordano in modo colorito, ma c’è una cosa che non ho mai raccontato. La settimana prima c’è stata Sampdoria-Milan, ho fatto gol al novantaduesimo. Nelle idee volevo prendere il giallo per saltare Roma, fare Livorno, Palermo che era decisiva e Napoli. In quella gara non sono riuscito a prendere l’ammonizione, mi stavo per togliere la maglia ma un mio compagno me l’ha tirata giù, ed è andata così”.

