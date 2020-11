Lazio, Ciro e Jessica: ecco i nuovi tatuaggi della coppia - FOTO

Giornata speciale per Ciro Immobile e sua moglie Jessica che oggi hanno deciso di tatuarsi. Cosa? Bhé qualcosa di speciale per entrambi: la bella Jessica ha deciso di imprimere sulla sua pelle ancora di più il nome di Ciro: l'attaccante della Lazio ha infatti disegnato la sua firma sul braccio della moglie che ha deciso fedelmente di tatuarla. Il tattoo del numero 17 invece è un omaggio al piccolo Mattia, terzo figlio della coppia, e primo maschietto di casa. Il disegno raffigura un papà con il figlio mano nella mano in riva al mare. Insomma una giornata piena d'amore e di "segni indelebili".

