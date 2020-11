FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe in gruppo. Milinkovic verso il rilancio

FORMELLO - Scarico in palestra per i titolari, sul campo i calciatori non impiegati con l’Udinese o quelli utilizzati al massimo per 45 minuti. La Lazio si lecca le ferite e comincia a pensare al Borussia Dortmund. Simone Inzaghi, salvo nuovi rallentamenti, ritroverà in Champions Luiz Felipe, stamattina in gruppo (e con gli scarpini) per l’intera sgambata, compresa la partitella a spazi ridotti a cui hanno preso parte anche i Primavera aggregati (Franco, Czyz e Moro, autore di una doppietta). Il difensore brasiliano viaggia verso il recupero, sembrava potercela fare già per la gara di ieri vista la rifinitura di sabato, invece non è rientrato nella lista dei convocati. Se le indicazioni positive verranno confermate domani, allora si riprenderà una maglia da titolare.

OK MILINKOVIC. Questo il gruppo che ha lavorato agli ordini del tecnico in mattinata: Armini, Luiz Felipe, Hoedt, Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Cataldi, Leiva, Escalante, Pereira, Fares e Djavan Anderson. Lazzari ha svolto un lavoro atletico differenziato. Occhi puntati su Milinkovic: il serbo tornerà dall’inizio dopo il riposo di ieri, Inzaghi ha detto di non averlo visto in condizione al rientro dalla Serbia e dalla positività al covid. Le prove di formazione scatteranno durante la rifinitura prevista tra 24 ore, poi la Lazio partirà per la Germania nel tentativo di blindare la qualificazione agli ottavi e tentare il sorpasso sul Borussia.