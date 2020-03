Petagna, flirt con Viktorija Mihajlovic: "Ora solo amici, ma in futuro..."

Sembra esserci del tenero tra Andrea Petagna e Viktorija Mihajlovic, la figlia dell'allenatore del Bologna. I due sono stati 'paparazzati' al centro di Milano, mentre passeggiavano insieme, con tanto di bacio sulla guancia finale per salutarsi. Ad oggi, non sono una coppia, ma si starebbero frequentando. Il calciatore, acquistato già dal Napoli per la prossima stagione, d'altronde, è single da quando si è lasciato con la modella Michelle Sander. La conferma dell'affinità tra i due è arrivata dalla stessa figlia di Sinisa, che sui social ha commentato: "Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà". Gli scatti, però, farebbero pensare a qualcosa di più di un'amicizia tra i due. Di certo, c'è un flirt in corso.

