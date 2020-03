Calciomercato Lazio, sogno proibito Depay: ma c'è una possibilità

CALCIOMERCATO LAZIO - Bisogna fare una premessa. Memphis Depay ha un contratto fino al 2021 che se dovesse rinnovare lieviterebbe il prezzo del suo cartellino fino a 50 milioni di euro. Seconda cosa è gestito dalla SEG, la stessa agenzia di De Vrij, con la quale i rapporti non sono rimasti buoni. Inoltre il giocatore è fermo da dicembre per la rottura del crociato, anche se punta a rientrare per gli Europei con l'Olanda. Doveroso partire da qui, ma stando a quanto riportato dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei, la Lazio avrebbe messo gli occhi su di lui. L'ala offensiva del Lione, è un oggetto del desiderio da tempo del club biancoceleste che in passato aveva pensato a lui diverse volte. Prezzi inaccessibili, ma stavolta il contratto in scadenza fra un anno e tre mesi, permetterebbe un'offensiva diversa. La Lazio vuol approfittare di questa situazione per assicurarsi il suo cartellino a un prezzo decisamente minore alla sua valutazione. Si tratterebbe di un'affare, il probabile approdo in Champions, con i biancocelesti in lotta per lo scudetto, potrebbero aprire a scenari impensabili un anno fa.

