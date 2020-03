Coronavirus, comitato scientifico governo: "Sport a porte chiuse per 1 mese"

La notizia ha del clamoroso e può mettere una parola fine a tutte le polemiche a cui si è assistito fin qui. L'Ansa riporta che il comitato scientifico e tecnico che assiste il governo ha proposto la sospensione di 30 giorni di ogni manifestazione, comprese quelle sportive, che portino con sé l'assembramento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Una misura che potrebbe essere integrata nel decreto del primo ministro del 1 marzo 2020. Lo scenario prospettato porterebbe al disputare tutte le gare del campionato (e anche delle serie minori e delle coppe nazionali ed europee) a porte chiuse. O peggio, se la distanza di sicurezze comprendesse anche calciatori e tecnici, alla sospensione totale del calcio per un mese. Ipotesi più complicata, anche perché poi il calcio dovrebbe davvero rivoluzionare i calendari. Per ora è solo una proposta, ma che se dovesse trasformarsi in realtà porterebbe con sé ovviamente scenari clamorosi.