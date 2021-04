Pippo Inzaghi avvelenato da un tifoso: il tecnico vittima dello scherzo delle 'Iene' - VIDEO

Nella puntata de 'Le Iene' di questa sera è stato mandato in onda lo scherzo a Pippo Inzaghi. Al tecnico del Benevento è stato fatto credere di esser stato volutamente intossicato dal pescatore della spigola mangiata dall'allenatore e dalla fidanzata al ristorante. Il motivo è da rintracciare nella fede calcistica dell'uomo, tifoso del Crotone. Pippo, nelle immagini del programma di Canale 5, viene chiamato dal medico della Asl che, poco dopo, raggiunge la propria abitazione. Sia Inzaghi che la compagna vengono visitati, con la donna che ha la peggio: dal bagno provengono infatti delle urla che preoccupano l'allenatore del Benevento. Poi, la coppia viene portata in ospedale con l'ambulanza. Ma, arrivati davanti alla struttura sanitaria, l'ex attaccante del Milan ha uno scontro verbale con Giovanni, il fantomatico pescatore e "colpevole" dell'intossicazione. "Levatemelo da davanti", ordina Pippo. Ma il pescatore provoca: "Però ieri mi hai detto che ti era piaciuta la spigola, eh". La discussione va avanti fino all'ingresso della "iena" Alessandro Di Sarno. In collegamento telefonico con lo studio, Inzaghi spiega: "Siete veramente bravi nel fare gli scherzi, è il secondo di cui sono vittima e non mi sono mai reso conto di nulla. Spero di aver strappato un sorriso in questo momento complicato".

