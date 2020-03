Polonia, i tifosi votano e decidono di far trasmettere una partita della Lazio

Attraverso una votazione organizzata da TVP Sport, in Polonia, i tifosi del Wisla Cracovia sono riusciti a far trasmettere una partita della Lazio che si disputò nella capitale polacca 17 anni fa. Era la stagione 2002/03 e la partita era Wisla Cracovia - Lazio, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Uefa. Dopo il pareggio per 3-3 nell'andata, la formazione biancoceleste riuscì ad imporsi in terra polacca con un 2-1 in rimonta (reti di Couto e Chiesa). Nonostante la sconfitta e l'eliminazione dal torneo, i tifosi del Wisla ricordano ancora la partita di quel 27 febbraio 2003 come una delle più memorabili della storia del club.

Lazio, Bastos compie 29 anni: gli auguri social del club - FT

Delio Rossi: "Taglio degli stipendi? Il Coronavirus non è colpa dei giocatori..."

TORNA ALLA HOMEPAGE