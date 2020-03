Lazio, Bastos compie 29 anni: gli auguri social del club - FT

Oggi in casa Lazio si festeggia il compleanno di Bastos, che compie 29 anni. L'angolano, dall'agosto del 2016 con l'aquila sul petto, nell'attuale stagione ha collezionato 14 presenze, tre gol e un assist. In questo giorno speciale, nonostante la quarantena per l'emergenza Coronavirus, non sono mancati gli auguri social del club biancoceleste, che su Instagram ha pubblicato una sua foto, aggiungendo: "Buon compleanno Bastos, che oggi compie 29 anni".