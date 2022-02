Porto, Marchegiani: “Conceiçao allenatore? Non me lo aspettavo ma..."

Mancano poche ore al match tra Porto e Lazio, gara valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Sarà una sfida intensa e particolarmente sentita non solo per la posta in palio ma anche per il legame che c’è tra l’allenatore dei lusitani Sergio Conceiçao e i colori biancocelesti. In questi giorni alcuni ex compagni, ai tempi della Lazio, del tecnico portoghese hanno espresso le loro opinioni sul match lasciando spazio anche ai ricordi. Tra questi c’è anche Luca Marchegiani che, ai microfoni di O Jogo, ha rivelato: “Se me lo immaginavo allenatore? Devo dire che di quella Lazio l'80% lo è diventato: Mancini, Simeone, Inzaghi, Conceiçao, Mihajlovic. Ma se per il "Cholo" e Mancini si poteva immaginare questo percorso da Sergio non me lo aspettavo. E si è rivelato un allenatore fantastico”. Su una possibile esperienza dell’ex compagno in un top club europeo ha dichiarato: “Se è pronto? Non ho dubbi, lo è anche se non so quanto sia positivo lasciare il Porto, che è una squadra che lotta già per i titoli ogni anno, ha una squadra competitiva e gioca in Champions League. Quando un allenatore è abituato a lottare per i titoli non è facile andare dove gli obiettivi sono diversi, anche se il campionato superiore. Basti vedere Mourinho alla Roma”

