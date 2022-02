Porto - Lazio, Nicolato: "Conceição può mettere in difficoltà Sarri. Felipe Anderson..."

Sembrava non arrivasse mai, eppure ci siamo. Porto - Lazio, sedicesimi di andata di Europa League, una sfida all'ultimo sangue. L'adrenalina è a mille, in città si aspetta solo il fischio d’inizio del direttore di gara. Le luci dell'Estádio do Dragão stanno per illuminare la grande serata che troverà Maurizio Sarri e Conceição in un vis a vis. La Lazio trepida, gli ottavi di finale sono l'obiettivo principale per continuare il cammino biancoceleste in Europa. Tutto fermo, batte il cuore a mille, i tifosi biancocelesti e portoghesi non aspettano altro. Nel frattempo che tutto abbia inizio, ai nostri microfoni in esclusiva abbiamo avuto il piacere di ascoltare le parole di Francesco Nicolato, esperto di calcio portoghese. Queste le sue dichiarazioni: “Il Porto dal 2000 in poi ha vinto due Europa League e una Champions League e quindi ha un palmarès che a paragone con le società italiane, penso possa aver vinto solo il Milan di più in Europa. E’ una squadra che ha solidità, Conceição ha un’idea di gioco ben collaudata rispetto a quelli che sono i valori individuali e che ha a disposizione. Nelle partite decisive il Porto spesso si fa trovare pronto, come la vittoria sulla Roma, la Juve e il Milan di recente. A livello di trascorsi nella semifinale del 2003 il Porto di Mourinho ha stravolto completamente la Lazio vincendo in casa per 4-1. Quindi è una squadra che può mettere in grande difficoltà la Lazio. Però la squadra di Maurizio Sarri arriva in uno buono stato di forma. Il Porto nell’ultima partita contro lo Sporting ha pareggiato mantenendo la testa della classifica”.

ROSA PORTO - “A livello individuale il Porto ha João Mário, terzino destro, che è un giocatore molto imprevedibile come Otávio mentre Marko Grujic è un buon centrocampista. Fábio Vieira è un altro esterno di qualità, quello che forse gli manca è un attaccante che possa fare davvero la differenza. L’organizzazione di gioco è molto guerriera potrebbe creare dei problemi alla Lazio. Ma i biancocelesti potrebbero approfittare del fare un gol e tenere in vita la possibilità di una qualificazione con la gara di ritorno in Italia”.

SPIRITO- “Fare comunque gol ti tiene in vita perché ti dà morale. Se la Lazio va in vantaggio per 1-0 anche per chi è in casa diventa più difficile fare la partita, c’è molta più pressione. A livello psicologico cambia l’andamento della gara, chiaro non è più come una volta che chi fa 1-0 in trasferta è più tranquillo. Da un lato potrebbe essere un vantaggio, dal punto di vista caratteriale potrebbe essere un qualcosa in più e in ogni caso se confermi il vantaggio anche fuori casa hai chiaramente un’arma in più. Aldilà del gol che vale doppio o meno bisogna sempre andare al 100% in ogni situazione”.

Conceição - “Il Porto è anni che lavora sulla proiezione offensiva e difensiva, Conceição ha conseguito molta esperienza tattica giocando in Italia ed è molto maturato. Nell’4-4-2 ha delle linee molto strette e non concede molti spazi. Questo metterà sicuramente in difficoltà gli esterni e gli attaccanti della Lazio. Soprattutto se rimarranno più bassi e punteranno sulle ripartenze. Conceição opta per un atteggiamento più difensivo iniziale per giocare maggiormente di contrattacco anziché fare una pressione più alta. Questo per non rischiare di subire il contrattacco della Lazio con giocatori come Pedro Zaccagni e Felipe Anderson, che potrebbero essere molto imprevedibili”.

PEPE VS ANDERSON - “Pepe (Képler Laveran Lima Ferreira) lavora molto sull’aspetto psicologico dell’avversario, è sicuramente un difensore molto esperto e di personalità ma credo che nella storia ci siano stati difensori molto più cattivi. Entra deciso e provoca molto, ogni tanto va sopra le righe ma non è così sporco nel modo di entrare”.