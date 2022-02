Hall of Fame, Nesta: “Riconoscimento? Sono orgoglioso. E sul Mondiale...”

Alessandro Nesta è stato inserito nella “Hall of Fame” della Figc, un riconoscimento importante per un campione del suo calibro. L’ex difensore biancoceleste e rossonero ha fatto sognare i suoi tifosi con le sue giocate tanto da essere idolo di grandi e piccini. La sua bacheca vanta numerosi trofei tra questi una Coppa del Mondo per club, due Champions League e tre scudetti. Per lui il trofeo più importante però resta la Coppa del Mondo del 2006 alzata a Berlino, come riporta il Corriere dello Sport, in merito ha rivelato: “Se potessi rigiocare una partita, sarebbe quella. Vincere il Mondiale è stata una gioia infinita. Venivamo da Calciopoli, eravamo considerati le pecore nere. Abbiamo fatto cambiare opinione a tutti”.

HALL OF FAME – “È bellissimo ricevere un riconoscimento così prestigioso ed entrare a far parte della “Hall of Fame del Calcio Italiano” insieme a tanti campioni mi rende davvero orgoglioso”

NAZIONALE – “Per gli spareggi sono da una parte ottimista e dall'altra preoccupato. Non possiamo permetterci di non andare un'altra volta al Mondiale. Io futuro allenatore? Dimmi dove devo firmare”

