Reja va oltre il lancio delle bottigliette: “Complimenti ai tifosi…”

Una brutta scena quella accaduta ieri nel match tra Albania e Polonia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. Il match è stato infatti sospeso per 25 minuti causa lanci di bottigliette in campo e ai giocatori da parte dei tifosi albanesi. Il tecnico della nazionale Edy Reja al termine della gara ha comunque voluto elogiare i propri sostenitori: "Complimenti alla gente che è venuta allo stadio. Un ambiente del genere è difficile da trovare in Europa. I ragazzi sentono il calore delle persone allo stadio. Complimenti ai tifosi che ci hanno aiutato, nonostante le difficoltà, a disputare una buona prestazione. Siamo stati all’altezza della Polonia ed è questo quello che conta". Parole che stridono certamente con quanto visto in campo.

