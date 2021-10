Lazio - Inter, Felipe Anderson vs Inzaghi: conto aperto tra il brasiliano e il tecnico

RASSEGNA STAMPA - Sabato 16 all’Olimpico non sarà solo Lazio – Inter. Sarà il giorno del ritorno di Inzaghi ma anche di un nuovo faccia a faccia tra l’allenatore dei nerazzurri e Felipe Anderson. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il brasiliano lasciò la Lazio dopo quella gara all’Olimpico in cui i biancocelesti persero la chance di andare in Champions, il suo gol non fu sufficiente a trascinare la squadra e all’epoca l’allenatore era proprio Inzaghi.

Le scelte dell’allora tecnico non permisero a Felipe di avere lo spazio desiderato e lo spinsero così a lasciare la Lazio e cercare stimoli altrove, li trovò in Premier. Ora però è tornato, cresciuto e più sicuro di sé grazie anche al lavoro che sta svolgendo con Sarri e alla considerazione che quest’ultimo ha del giocatore. Sarà dunque un incontro particolare tra Pipe e Simone, il brasiliano cercherà di ripetersi regalando alla squadra, ai tifosi e a sé stesso un epilogo differente rispetto a quell’ultima volta.

