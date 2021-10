Lazio, la società riflette sul mercato di gennaio: due acquisti per Sarri?

La rivoluzione in casa Lazio è partita a giugno con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Un altro tipo di approccio, un altro tipo di calcio, un altro tipo di gioco. Non solo, il tecnico toscano è riuscito anche, come nessuno forse prima d'ora, a coinvolgere in questa rivoluzione anche il patron Lotito. In estate è sceso in campo in prima persona sul mercato e lo stesso potrebbe accadere a gennaio.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la rivoluzione potrebbe portare la società a fare dei ragionamenti importanti per rinforzare la rosa di Sarri che avrebbe chiesto un difensore centrale e un interno di centrocampo, non un regista. Tutto però dipenderà ancora una volta dall'indice di liquidità che poi dovrà essere esaminato dalla Covisoc. A prescindere non ci sarà nessun acquisto senza una cessione: i vari Vavro, Durmisi e Lukaku pesano sul libro paga ma se si dovesse trovare la formula giusta la partenza è più che gradita. A Gennaio inoltre verrà tesserato Kamenovic, difensore serbo rimasto ad allenarsi a Formello.

