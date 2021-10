Lazio-Roma, Ibanez commenta l'errore su Lazzari: "I tifosi mi hanno detto..."

RASSEGNA STAMPA - Era il 15 gennaio 2021 e, nel derby della Capitale d'andata, la Lazio surclassa la Roma 3-0. Una stracittadina più particolare del solito accompagnata da giorni di sfottò e predizioni non andate a buon fine come quella di Rizzitelli. Il gol di Immobile e la doppietta di un Luis Alberto in grande spolvero spianano la strada ai biancocelesti che conquistano agevolmente i tre punti. La rete che sblocca la partita è del bomber campano che approfitta di uno scivolone clamoroso in area di Ibanez sulla pressione di Lazzari. Il difensore giallorosso è tornato a parlare dell'errore. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Capita di sbagliare, ma non mi sono mai fatto condizionare dall'episodio. Quest'anno nel derby ho segnato il mio primo gol in Serie A. I tifosi mi hanno criticato? Non mi sembra. Ho ricevuto tanti incitamenti"