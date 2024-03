RIVIVI DIRETTA - Lotito ospite alla Luiss: "Bayern, Berlusconi e lo stadio di proprietà" - FOTO&VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 - Il presidente della Lazio si è espresso anche sulle seconde squadre: "Sono stato un fautore delle seconde proprietà. Le seconde squadre non sono un vantaggio, hanno solo un valore sportivo. Valorizzi i giocatori, ma i ricavi partono sempre dalla casa madre. La Juve paga la seconda squadra. Io avevo la Salernitana, lì mandavo i giocatori per valorizzarli, come Strakosha e Luiz Felipe. I ricavi erano propri, perché sviluppavo un ulteriore bacino. La Lazio era una cosa e la Salernitana un’altra".

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Prosegue Lotito: “Adesso faremo l’Academy, verranno 5 campi, una chiesa, una scuola, una foresteria, il ristorante lo faccio a 50 metri di fronte al settore giovanile, una sala video, una sala studi per i ragazzi. Sono tante cose, sarà il mio fiore all’occhiello, bisogna costruire il futuro attraverso una crescita quotidiana e un senso di appartenenza. C’è il simbolo della Lazio ovunque. Rocchi l’ho preso che percepiva 380 mila euro di stipendio. Adesso sta con noi. Il denaro non conta, rovina”.

Quanto può generare di utile la costruzione di uno stadio di proprietà?

“Se gestito bene, può produrre anche 130/140 milioni di euro. Dipende da ciò che si riesce a creare. Nel caso della Lazio, purtroppo in questo paese è difficoltoso. Avevo fatto un progetto a Castel Sant’Angelo con approdo con battelli, la stazione ferroviaria dentro lo stadio, aperto h24, con un villaggio costruito in stile Disneyland”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - “La Lazio ha pagato 6 milioni della rata per l’affitto dello Stadio Olimpico, ma era chiuso ai tempi del Covid. È un furto, perché io pago solo per le luci, ecc. la mattina della partita. Io quindi ho chiesto la sospensione e l’ho ottenuta con sei mesi di tregua, poi ho pagato a rate. Stadio di proprietà? È fondamentale. Può produrre tantissimo tra merchandising, beverage e quant’altro. Questa attività ti può dare ricavi ulteriori che sono importantissimi, anche tramite delle iniziative”.

AGGIORNAMENTO ORE 19.35 - Lotito: “Di proprietà italiane siamo rimaste poche. Io, De Laurentiis, Cairo, Giulini, ecc. Proviamo a portare avanti con orgoglio il prodotto italiano e l’italianità. Io volevo anche acquistare l’Alitalia perché credevo all’inizio che fosse sanabile".

AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Proseguono le parole di Claudio Lotito: "I principi fondamentali sono due: non dev’essere un tifoso presidente, ma un presidente tifoso. Il primo viene accecato dalla passione. In realtà, io sono un gestore, coltivo passione e sentimenti di una comunità, ho l’obbligo di preservarle e tramandarle. Per evitare il fallimento della Lazio, mi sono fatto carico di una situazione drammatica".

"La Lazio ha vinto dei trofei contro la Juve, contro l’Inter di Mourinho. La capacità di poter - tramite l’organizzazione, il sacrificio - dire noi ci siamo. Un po’ come Davide e Golia, vinciamo perché siamo bravi, determinati, e questo fa la differenza. Ci sono tante altre pagine che possiamo scrivere, stiamo costruendo come le formiche il nostro futuro, il patrimonio della società. Ora partiamo con l’Academy, abbiamo fatto una delle strutture migliori per il femminile".

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Il patron della Lazio ha proseguito: “Berlusconi era un amico fraterno e mi indirizzò sulla Lazio. I fatti hanno dimostrato che era salvabile. Guardate le altre squadre, Fiorentina, Napoli, tutte fallite. Io rivendico con orgoglio la data del 1900”.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Direttamente dalla Luiss arrivano le prime parole del presidente Lotito, che si è espresso, tra gli altri temi, sul doppio scontro Champions contro il Bayern Monaco: "La Lazio ha 200 milioni di introiti, il Bayern Monaco 800. All’andata gli potevamo fare tre gol, al ritorno ce ne hanno fatti tre. Ma tutto ‘sto divario non c’era”.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è arrivato in questi minuti presso la sede di Giurisprudenza, di Via Parenzo, della Luiss 'Guido Carli'. L'occasione è quella di un intervento in Aula Magna per l'evento 'I bilanci di una società'. Insieme al patron biancoceleste, presente anche il docente Guglielmo Stendardo.

