Roma, ancora niente stadio: in fase di stallo anche il passaggio di proprietà

Non si sblocca la situazione stadio in casa Roma. Quella che nei giorni scorsi sembrava un'accelerata in tal senso si è trasformata in una nuova frenata. L'assemblea al Campidoglio per discutere di questo argomento in programma ieri è stata spostata al prossimo lunedì. Appare incerta la posizione del Comune che alterna fasi in cui mostra la volontà di chiudere la questione a rimandi per prendere tempo. Di sicuro c'è che Virginia Raggi vuole portare a conclusione il progetto per assicurarsi una buona fetta di voti. Il sindaco però non è riuscita a ottenere i consensi necessari per far passare la cosiddetta convenzione urbanistica, ovvero il contratto che stabilisce i diritti e i doveri della parte pubblica e privata, il Comune e la Roma. Questo ha comportato anche un rallentamento nella cessione della stessa società. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Pallotta vuole vendere e con lo stadio di proprietà l'appetibilità aumenterebbe in maniera considerevole. D'altro canto Friedkin, l'acquirente, non ha intenzione di rilanciare adesso e i 700 milioni su cui si erano accordati prima del lockdown sono una strada non percorribile ora. Si resta in attesa di ulteriori sviluppi ma nel frattempo la situazione non decolla.

