Lazio, il programma per la trasferta di Udine: possibile ritorno a Roma dopo il match

Ci sarà più tempo rispetto alle altre volte. La Lazio affronterà l'Udinese mercoledì alle 21:45 in Friuli, e inizialmente era previsto il pernottamento in città dopo il match. Tuttavia, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti potrebbero tornare a Roma subito dopo la sfida. I friulani vengono dal pesante ko interno con la Samp, e non regaleranno nulla alla squadra di Inzaghi visto che non hanno raggiunto ancora la salvezza matematica: sarà partita vera. Stavolta però, i giorni tra una gara e l'altra saranno 5, e ci sarà abbastanza tempo per preparare poi la sfida con la Juve. Bisognerà fare punti per la Champions, e Udine sarà uno snodo fondamentale. Nessuno infatti, neanche i più pessimisti, si immaginano la Lazio fuori dalle prime quattro a fine stagione.

