Lazio, Lotito vuole risposte: possibile colloquio oggi con i giocatori

Cerca risposte il presidente Lotito, dopo le tre sconfitte consecutive in campionato della Lazio. Era piuttosto arrabbiato domenica, e non ha parlato con la squadra né ieri, né il giorno prima, ed è probabile che lo faccia oggi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il patron avrebbe avuto colloqui con Inzaghi, Peruzzi e Tare, per chiedere spiegazioni sul crollo della squadra: le motivazioni? A detta di dirigenti e allenatore sono atletiche, riguardanti rientri affrettati dopo infortuni di giocatori e l'utilizzo della rosa. Da non escludere del tutto però, l'arrivo o meno di un nuovo nutrizionista, su cui in molti hanno espresso dubbi, e anche fattori mentali legati a questioni interne da risolvere, come quelle relative i premi stagionali. Gli accordi sono stati finalizzati, ma non ancora depositati, c'è tempo fino al 2 agosto. Inzaghi e la squadra rischiano il ritiro in caso di sconfitta con l'Udinese. Bisogna fare punti Champions, dopo il lavoro fatto dal patron per far tornare a giocare, altrimenti tutti finiranno sul banco degli imputati.

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe e Cataldi sperano. Assente Leiva

Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Incontro tra agenti Kumbulla e Verona per rinnovo"

TORNA ALLA HOME PAGE