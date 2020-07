Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Incontro tra agenti Kumbulla e Verona per rinnovo"

A Sky Calcio Show l'Originale Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona nel mirino di Lazio e Inter: "Si sono incontrati gli agenti di Kumbulla con il Verona per rinnovare il contratto. In attesa di un'offerta adeguata, che intanto evidentemente non è arrivata, il Verona vuole rinnovare il contratto e accontentare il ragazzo a livello economico. Se non dovesse arrivare quell'offerta importante per giocatore e club, almeno Kumbulla resterebbe volentieri".