Roma, caos Zaniolo: i Friedkin sono inferociti, ma a sorpresa...

La situazione creata e il non aver trovato squadra nel mercato di gennaio, hanno forse convinto Zaniolo a scrivere la lettera di scuse nell'intento di vivere al meglio questa convivenza forzata, che andrà avanti fino a giugno. Un gesto che, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non sembrerebbe aver fatto cambiare idea ai Friedkin sempre più inferociti per le tempistiche tardive e per il rifiuto del giocatore all'offerta monstre del Bournemouth. Tiago Pinto e Mourinho ascoltano gli ordini che arrivano, non si oppongo e rispettano le decisioni della dirigenza, nonostante qualcosa sembrerebbe però esser mutata in queste ore. Oggi, infatti, verranno stilate le liste Uefa, modificate dopo il mercato di gennaio e Zaniolo dovrebbe rientrarne a far parte. L'attaccante, infatti, escluso inizialmente dalla rosa, si sarebbe rimesso a disposizione della società e dell'allenatore così da portare al termine questa stagione nel modo migliore e più pacifico possibile.