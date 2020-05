Roma, la Curva Sud contro la ripresa: "Questo campionato si deve fermare"

E' il tema principale di questi giorni, quello che tiene banco nel mondo del calcio: ripresa sì o ripresa no? Sembra chiara la posizione dei club di Serie A, un po' meno quella del Governo che sta valutando assieme al comitato tecnico-scientifico l'attuabilità della ripresa. Nel frattempo, in queste ore, le squadre di calcio stanno tornando ad allenarsi, comprese Lazio e Roma. Ma in casa giallorossa non sembra esserci unità di intenti: la Curva Sud infatti si sta chierando contro la ripresa del campionato. Per le vie della Capitale sono apparsi alcuni striscioni che lo testimoniano: "Italia in emergenza sanitaria e sociale, questo campionato si deve fermare”, è quello firmato dal gruppo 'Roma'. Ma ce ne sono altri: "Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità, il gioco finisce qua”. E poi ancora: "Sugli spalti senza la mia gente, che non riparta niente”, “Con la nazione in questo stato, siamo contrari alla ripresa del campionato”, “Prima il rispetto e la dignità, per noi il campionato finisce qua”.

Renzi: "Se il calcio non riparte a giugno, allora neanche a ottobre. Che differenza c'è?"

Patric: "In Italia come in Francia? Non lo acceteremmo"

TORNA ALLA HOMEPAGE