Roma - Lazio, Kumbulla: "Il derby lo viviamo con molta ansia"

La Lazio batte il Parma, si aggiudica la partecipazione all'Europa League e tiene accesa una flebile speranza di Champions League. La prossima tappa sarà il derby in programma sabato sera. Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato della stracittadina ai microfoni ufficiali del club giallorosso dopo la sconfitta contro l'Inter: "Il derby lo viviamo con molta ansia, non vediamo l’ora di scendere in campo, soprattutto dopo l’andata in cui abbiamo sbagliato. Vogliamo vincere il derby per i tifosi che ci guardano da casa". Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN

LAZIO, LE PAROLE DI ANDREAS PEREIRA SUL FUTURO

LAZIO, MILINKOVIC CI PROVA PER IL DERBY DI SABATO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO