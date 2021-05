FORMELLO - Lazio, occhi su Milinkovic: il Sergente ci prova

FORMELLO - Occhi su Milinkovic, il derby è alle porte e il Sergente prova il recupero. Si è allenato in modo differenziato ieri pomeriggio, è rimasto fuori dai convocati per il Parma, ora tenta di rimettersi a disposizione grazie all'utilizzo di una mascherina protettiva. Dovrà stringere i denti per scendere in campo sabato contro la Roma. La partita è a 6 giorni di distanza dall'operazione per la riduzione della frattura delle osse nasali. A Firenze aveva giocato il secondo tempo con il setto fratturato. Gli allenamenti a Formello riprenderanno domani alle 11, Milinkovic potrebbe tornare in gruppo direttamente nella rifinitura di venerdì per evitare il più possibile gli scontri durante gli allenamenti. Dalla squalifica intanto torneranno sicuramente Leiva e Pereira, il primo si riprenderà il posto in regia. In attacco Correa insieme a Immobile.

OPZIONI. Il dubbio è il ballottaggio tra Luiz Felipe e Lulic: Marusic verrà impiegato dall'inizio, va decifrata la sua posizione. Con il brasiliano si sposterebbe a fare il quinto di sinistra, con il bosniaco rimarrebbe sulla linea dei difensori con Acerbi e Radu. La prima opzione è la favorita, Luiz Felipe ha messo minuti nelle gambe contro Fiorentina e Parma proprio per farsi trovare pronto nel derby, l'ultima partita disputata all'andata prima dell'operazione alla caviglia destra. Tra i pali ballottaggio tra Reina e Strakosha, basterà la prestazione dell'albanese con il Parma per sovvertire le gerarchie?

Pubblicato il 13/05 alle ore 1:00